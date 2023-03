Liga : Elche empoche son deuxième succès de la saison à Majorque

Avant une belle affiche entre l’Atlético de Madrid et le Séville FC, la Liga proposait en apéritif du samedi soir, un duel entre Majorque et Elche au stade de Son Moix aux Baléares, lors de la 24ème journée du championnat. Dans un match assez âpre, avec très peu d’occasions des deux côtés, les joueurs de Javier Aguirre sont apparus légèrement au-dessus dans leurs visiteurs du jour mais ont cruellement manqué de réalisme et d’efficacité, cadrant très peu de leurs tentatives en attaque.

classement # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 10 Majorque 31 24 9 4 11 21 25 -4 20 Elche 12 24 2 6 16 18 48 -30

Alors que le match se dirigeait vers un score vierge, l’attaquant argentin, Lucas Boyé est venu inscrire le seul but de la rencontre (88e), offrant ainsi à Elche sa deuxième victoire de la saison (0-1). Vedat Muriqi a bien cru sauver à la dernière seconde (90e+7) Majorque mais son but a été annulé par la VAR. Au classement, Majorque reste dans le ventre mou à la 10ème position du classement espagnol, tandis qu’Elche est toujours bon dernier de la Liga. Le weekend prochain, les Bermellones accueilleront la Real Sociedad. Les Franjiverdes, quant à eux, ouvriront les portes de son stade au Real Valladolid, au cours de la 25ème journée de Liga.

