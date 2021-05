Euro 2020 : la liste des 33 de l'Angleterre

La suite après cette publicité

J-17 avant l'Euro 2020. Un rendez-vous déjà dans toutes les têtes, notamment celle de Gareth Southgate. Depuis plusieurs mois, voire même années, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre planche avec son staff sur la fameuse liste des joueurs convoqués pour participer au Championnat d'Europe cet été 2021. Ce mardi, il a dévoilé l'identité des trente-trois hommes composant une pré-liste publiée avant la liste des 26 élus lesquels il compte conquérir le Vieux Continent. Car le technicien âgé de 50 ans ne s'en cache pas, l'objectif est de soulever le trophée le 11 juillet prochain. C'est ce qu'il a confié à l'AFP.

« Maintenant que nous avons disputé deux demi-finales, nous avons autant envie que les autres d'aller plus loin. Nous comprenons que les attentes changent et nous ne devrions pas avoir peur de dire que nous voulons y aller pour gagner. Nous devons laisser tout le monde rêver, nous voulons rêver nous-mêmes. Mais il faut garder en tête qu'on ne gagnera pas juste parce qu'on joue à domicile, on ne gagnera pas juste parce qu'on a une équipe excitante. Il faudra que tout soit bien à sa place, et c'est cela notre objectif. Nous n'avons participé qu'à une seule demie européenne avec la sélection nationale et jamais de finale ou de victoire. C'est donc l'occasion de réaliser une première et c'est le défi que nous devons accepter ».

Pour mener les Three Lions au titre, Gareth Southgate, qui aura un oeil sur ce qu'il se passera lors des finales de Ligue des Champions et de Ligue Europa où plusieurs internationaux seront sur le pont, Gary Southgate vient donc d'appeler 33 joueurs et il devra rendre une liste de 26 éléments, au maximum, dans quelques jours.

On retrouve notamment quatre gardiens et Trent Alexander-Arnold, longtemps incertain et surtout écarté, est bien présent. Les joueurs de Leeds sont bien présents tous comme ceux de Manchester United, et notamment le petit jeune Mason Greenwood. Reste maintenant à savoir qui sortira de cette liste dans les jours à venir avant de se projeter réellement sur l'Euro.

La liste des 33 de l'Angleterre :

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Aaron Ramsdale (Sheffield United), Sam Johnstone (WBA)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Connor Coady (Wolverhampton), Ben Godfrey (Everton), Kyle Walker (Manchester City), Harry Maguire (Manchester United), Kieran Trippier (Tottenham), Ben Chilwell (Chelsea), Reece James (Chelsea), Luke Shaw (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Ben White (Leeds), John Stones (Manchester City)

Milieux : Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Kalvin Phillips (Leeds), Jesse Lingard (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants : Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United)