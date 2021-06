José Fonte pourrait quitter le LOSC !

Et si l’aventure entre José Fonte et le LOSC prenait fin cet été ? Élément essentiel du titre de Champion de France de Lille cette saison, le défenseur portugais pourrait bien faire ses valises. À 36 ans, il arrive en fin de contrat cet été et les propositions de la direction lilloise ne semblent pas lui convenir.

Selon les informations de la Voix du Nord, l’avenir de l'ancien défenseur de Southampton, en fin de contrat, ne semble pas s’écrire chez les Dogues. Lille offre une prolongation d’un an avec une année en option, mais avec surtout une baisse de salaire. Cette proposition ne convient pas au joueur qui étudie d’autres pistes. L’AS Roma reste à l’affût dans ce dossier.