Real Madrid : révélations incroyables sur le vrai prix d’Endrick !

Endrick est en train d’en bluffer plus d’un à Madrid. Pour ses premiers pas en Europe, le jeune prodige brésilien a déjà fait trembler les filets en Liga et en Ligue des Champions. Mais surtout, c’est sa personnalité forte qui impressionne, puisqu’il n’hésite pas à tenter des choses et prendre des initiatives avec le ballon. De quoi présager de belles choses pour l’avenir…

Il est en train de montrer qu’il ne fait pas tâche aux côtés de Kylian Mbappé ou de ses compatriotes Vinicius Jr et Rodrygo, et compte bien provoquer de gros maux de tête à Carlo Ancelotti pour ses compositions d’équipe. Dans le même temps, de belles révélations ont été faites sur son transfert. Joao Paulo Sampaio, responsable du centre de formation de Palmeiras, s’est ainsi exprimé dans El Chiringuito.

Endrick est plus cher que prévu !

Si les médias évoquaient un montant d’environ 40 millions d’euros fixes payés par le club de la capitale espagnole, on apprend qu’au total, l’opération peut grimper jusqu’aux 72 millions d’euros au total. Mais surtout, il y a des variables assez étonnantes. Le Real Madrid a par exemple dû débourser 1,5 millions d’euros sous forme de bonus suite à la première sélection du joueur avec le Brésil.

Puis, on apprend aussi que le Real Madrid doit verser 1,5 millions d’euros tous les 5 buts d’Endrick sous la tunique merengue ! Et ce, jusqu’à ce que le total de l’opération atteigne les 60 millions d’euros. Vu comment c’est parti, autant dire que le Real Madrid va devoir mettre la main à la poche. Mais si Endrick arrive à exploiter tout son potentiel, ces 72 millions d’euros ne seront qu’un petit détail.