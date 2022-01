Comores-Gabon : les compositions officielles sont tombées !

Jour historique pour l'archipel des Comores ! Qualifiés pour la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire, les Cœlacanthes affrontent le Gabon ce lundi à 20 heures. Au stade Ahmadou Ahidjo, la 132e nation mondiale, reconnue par la FIFA en 2005 seulement, aura cependant fort à faire face aux Panthères. Sorti dès le premier tour des éliminatoires au Mondial 2022, le petit poucet de la compétition a malgré tout décroché sa place pour la CAN en terminant deuxième du groupe G, juste derrière l'Egypte. De son côté, le Gabon, 89ème au classement FIFA, n'a pas préparé l'évènement de la meilleure des manières. En plein conflit avec la fédération pour des histoires de primes non versées et également éliminés en phase de poules des qualifications à la prochaine Coupe du Monde, les Gabonais devront par ailleurs se passer de leurs deux stars Aubameyang (Arsenal) et Lemina (Nice), testés positifs à la Covid-19.

Pour cette rencontre de la première journée du groupe C, considéré comme celui de la mort (Comores, Gabon, Ghana et Maroc), aucun absent de marque n'est à dénoter pour la formation comorienne. Dès lors, l'équipe d'Amir Abdou, s’appuyant sur la vaste diaspora, se présente en 4-4-2. Titulaire dans les buts, l'ancien toulousain Ahamada sera protégé par une ligne de quatre défenseurs composée de Bakari, M'Dahoma, Zahary et l'ex-Marseillais Abdallah. Dans l'entrejeu, Abdullah et Mohamed forment le double pivot, accompagnés de B. Youssouf et M. Youssouf sur les ailes. Devant, le Guingampais M'Changama est associé à Ben Nabouhane. En face, Patrice Neveu aligne un 4-2-3-1. Devant Mfa Mezui, présent dans les cages, Obissa, Ecuélé Manga, Palun et Obiang forment la défense gabonaise. Au milieu, Poko et Kanga forment le double pivot, juste derrière le Stéphanois Bouanga, le Clermontois Allevinah et Autchanga, au soutien de Boupendza qui débute sur le front de l'attaque.

Les compositions officielles

Comores : Ahamada - Bakari, M'Dahoma, Zahary, Abdallah - Abdullah, Mohamed, B. Youssouf, M. Youssouf - M'Changama, Ben Nabouhane.

Gabon : Amonome - Obissa, Ecuélé Manga, Palun, Obiang - Poko, Kanga - Autchanga, Bouanga, Allevinah - Boupendza