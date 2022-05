FC Barcelone : Xavi juge son équipe

Xavi, un entraîneur satisfait ? Présent ce vendredi en conférence de presse avant le choc au sommet de la 35ème journée du championnat espagnol entre le Betis et le FC Barcelone prévu ce samedi (21h), l'entraîneur du club catalan a dressé un petit bilan de l'évolution de son équipe, qu'il juge plutôt positive à en croire ses propos. « On a fait de très bons matchs contre des équipes de haut niveau et il faut être constant. [...] Nous nous sommes beaucoup améliorés depuis novembre. Nous avons bien joué de nombreux matchs et nous avons obtenu de bons résultats contre de grandes équipes. C'est un processus. Nous sommes sur la bonne voie. Je suis optimiste. »

L'ancien n°6 du Barça a également insisté sur l'importance de respecter l'ADN des Blaugranas afin de leur rendre leur grandeur d'antan, du temps où il rayonnait dans l'entre-jeu du FCB. « Ce n'est pas mon message, c'est le message de l'histoire du Barça. Je n'ai pas de baguette magique, ce sur quoi je suis clair, c'est qu'avec ce modèle, ils ont remporté cinq Ligues des champions et une reconnaissance mondiale. Hors de l'Espagne, les gens se souviennent du Barça de Guardiola, du Barça de Messi. Et ils se souviennent de comment nous l'avons fait, pas tellement de ce que nous avons gagné. Nous devons attendre et être patients [...]. » La route est encore longue pour Xavi, dont l'objectif principal est de se qualifier pour la prochaine campagne de C1 puis de terminer 2ème de Liga.