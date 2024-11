PSG : quel onze pour Luis Enrique face au Bayern Munich ?

À l’Allianz Arena et face à un Bayern Munich emmené par un Harry Kane étincelant, le Paris Saint-Germain s’apprête à jouer, mardi soir, une partie de son avenir sur la scène européenne. 25e du classement et provisoirement éliminé de la Ligue des Champions, le club de la capitale se doit de l’emporter pour garder ses chances d’intégrer le top 8 et ainsi d’éviter les barrages. Une mission complexe, qui plus est au regard de la dynamique actuelle des Bavarois. Pour ce choc, Luis Enrique va-t-il tenter un coup ? Difficile, pour l’heure, de le dire mais l’Espagnol devra bel et bien statuer sur différents postes clés, à commencer par celui du gardien de but.

Titulaire en Ligue 1 vendredi soir lors de la victoire face à Toulouse, Matvey Safonov (25 ans) pourrait ainsi être reconduit, laissant alors Gianluigi Donnarumma sur le banc. Si le dernier rempart italien reste le numéro 1 dans la hiérarchie, son statut est de plus en plus remis en question ces dernières semaines et le pressing haut des hommes de Vincent Kompany pourrait pousser l’ancien sélectionneur de la Roja à titulariser le Russe. En défense, une autre interrogation subsiste : Nuno Mendes sera-t-il opérationnel ? Touché à la cheville droite et forfait face aux Violets, le latéral gauche portugais devrait bien être disponible.

L’interrogation Nuno Mendes, Safonov préféré à Donnarumma ?

Pour autant, s’il n’est pas suffisamment remis de sa légère alerte en sélection, l’ancien joueur du Sporting CP pourrait débuter sur le banc. Dès lors, plusieurs options s’offrent au coach parisien. Parmi elles ? Lucas Beraldo, Willian Pacho, voire même João Neves, comme en fin de match face à Toulouse. En partant du principe que Nuno Mendes sera en capacité de tenir son rang, Luis Enrique devrait alors opter pour une défense assez classique. Sur le côté droit, Achraf Hakimi, étincelant ces derniers mois, est logiquement pressenti. Tout comme Marquinhos et Willian Pacho dans l’axe de la défense parisienne.

Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves seraient alors associés. Le dernier doute concerne finalement le secteur offensif. Si Bradley Barcola connaît une légère baisse de régime, l’ancien Lyonnais devrait logiquement animer le couloir gauche de l’attaque parisienne, au même titre qu’Ousmane Dembélé sur le flanc droit. Reste donc à savoir si Luis Enrique décidera, une nouvelle fois, de miser sur Marco Asensio dans un rôle de faux numéro 9, voire Kang-In Lee, ou surprendra-t-il tout son monde en lançant Randal Kolo Muani ? Réponse sur les coups de 20h, mardi soir. Une chose est sûre : peu importe le onze aligné par les Rouge et Bleu, l’objectif restera le même : empocher les trois points et ainsi se relancer dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.