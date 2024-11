Bayern Munich : Harry Kane est prêt à terroriser le PSG !

À l’heure où Paris, plongé dans un froid polaire, contemple les premiers flocons de neige de la saison, la tempête Harry Kane continue, elle, de tout rafler sur son passage outre-Rhin. Sur le front de l’attaque bavaroise, l’international anglais (103 sélections, 69 buts) s’est ainsi offert un nouveau récital, vendredi soir, lors de la réception d’Augsbourg (3-0). Après un doublé sur penalty (63e, 90+3e), l’ancien canonnier de Tottenham a parachevé son œuvre au bout du temps additionnel de la seconde période en inscrivant un petit bijou. Sur un centre chirurgical de Goretzka vers les six mètres, le natif de Londres tendait sa jambe pour contrôler et éliminer Labrovic avant de conclure, de la tête, dans le but vide (90+5e). De quoi réveiller un peu plus l’Allianz Arena mais surtout confirmer l’état de grâce actuel du numéro 9 munichois.

La suite après cette publicité

«Nous nous sommes dit à la mi-temps que nous devions continuer à nous créer des occasions. Heureusement, nous avons obtenu le penalty et à partir de là, le jeu s’est ouvert. Nous avons une grosse semaine devant nous avec le PSG en Ligue des Champions, Dortmund et Leverkusen en Coupe. Nous sommes dans une bonne période, nous nous sentons bien et nous devons continuer sur notre lancée», se réjouissait d’ailleurs celui qui est devenu, après seulement 43 matches, le joueur le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga à avoir atteint les 50 réalisations en championnat. Avec 20 buts marqués et 9 passes décisives délivrées en 17 rencontres toutes compétitions confondues, l’actuel meilleur buteur de BL n’en finit plus d’impressionner. Un sang-froid déroutant permettant au Rekordmeister de conforter sa première place en championnat et de faire le plein de confiance avant d’accueillir le Paris Saint-Germain, mardi soir, dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions.

Un danger permanent

«Nous voulons toujours jouer contre les meilleures équipes. Le PSG est un grand match, puis Dortmund est un classique. Mais l’attention est toujours portée sur le prochain match. Il est important d’être frais avant le match contre le PSG. Nous avons réussi à renforcer notre confiance grâce à la victoire d’aujourd’hui (vendredi soir, ndlr)», précisait, à ce titre, Vincent Kompany. 17es de la phase de groupe avec 6 points pris lors des quatre premières sorties (deux victoires et deux défaites), les coéquipiers de Jamal Musiala auront logiquement à cœur d’enchaîner face à des Parisiens, 25es et plus que jamais sous pression avant de se rendre en Bavière. Un choc qui pourrait, une nouvelle fois, permettre à Kane de se mettre en évidence à l’échelle européenne. Auteur d’un quadruplé lors du festival offensif des siens contre le Dinamo Zagreb (9-2), le droitier d’1m88 était resté muet sur la pelouse d’Aston Villa (0-1) avant de sombrer contre le FC Barcelone (1-4) malgré une nouvelle réalisation au cours du premier acte.

La suite après cette publicité

Passeur décisif sur l’unique but de la rencontre lors de la réception de Benfica, l’avant-centre de 31 ans constituera, à ce titre, l’une des principales menaces bavaroises pour les Rouge et Bleu. «Vous pouvez défendre extrêmement bien contre lui pendant la majeure partie du match mais il suffit de trois, quatre ou cinq minutes lorsqu’il y a un peu d’espace, il sait exactement quoi faire dans ces moments-là. Certes, deux de ses buts ont été marqués sur penalty mais je reste persuadé qu’il représente toujours un danger. On le sent, on ne peut pas lui laisser beaucoup d’espace. C’est pourquoi, de son point de vue, il n’a probablement pas été surpris de marquer un ou deux buts en fin de match. C’est un joueur qui tire le meilleur parti de ses opportunités et qui reste une menace constante», assurait dans cette optique le technicien bavarois au sujet de son serial buteur. Le PSG est prévenu. Au risque de compromettre un peu plus son avenir européen, le club de la capitale devra surveiller Harry Kane, comme le lait sur le feu, de la première à la dernière seconde…