Slovaquie - France : les compositions sont tombées

L'Euro U19 2022 débute ce samedi avec un duel entre le pays hôte, la Slovaquie, ainsi que l'équipe de France. A domicile, les Slovaques s'articulent en 4-3-3 avec Filip Balaz dans les cages derrière Samuel Kopasek, Jakub Luka, Sebastián Kosa et Nicolas Sikula. Dans l'entrejeu, on retrouve Dominik Holly, Artur Gajdos et Gabriel Halabrin. Seul en pointe, Timotej Jambor bénéficie de l'apport d'Adam Griger et Martin Mišovič dans les couloirs.

De leur côté, les Bleuets misent sur un 4-3-3 avec Thimothée Lo-Tutala qui officie comme dernier rempart. Devant lui, Brayann Pereira, Ousmane Camara, Souleymane Isaak Touré et Jaouen Hadjam forment la défense. Positionné en sentinelle, Martin Adeline est accompagné par Warren Bondo et Andy Diouf dans l'entrejeu tandis que Loum Tchaouna et Alan Virginius épaulent Ange-Yoan Bonny en attaque.

Les compositions

Slovaquie : Balaz - Kopasek, Luka, Kosa, Sikula - Holly, Gajdos, Halabrin - Griger, Jambor, Misovic

France : Lo-Tutala - Pereira, Camara, Touré, Hadjam - Bondo, Adeline, Diouf - Virginius, Bonny, Tchaouna