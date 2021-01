OL : Houssem Aouar attend un signe du Barça et du Real

«Nous jouons dans un grand club, mais on a envie d'aller dans l'un des trois plus grands du monde». Dimanche, au micro du Canal Football Club, Memphis Depay (26 ans) évoquait son ambition et celle de son partenaire Houssem Aouar (22 ans). Il ne croyait pas si bien dire, puisque selon les informations d'ESPN, l'international tricolore (1 sélection) attend un signe du FC Barcelone ou du Real Madrid.

A priori, le milieu de terrain compte terminer la saison avec l'Olympique Lyonnais, son club formateur, et espère avoir des nouvelles des deux mastodontes espagnols qui, d'après le média britannique le suivent attentivement depuis plusieurs mois sans jamais avoir formulé concrètement leur intérêt. Le Gone, sous contrat jusqu'en juin 2022, privilégierait un départ dans l'un de ces deux géants à un transfert vers Arsenal, toujours sur ses traces selon ESPN.