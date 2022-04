Barça : Joan Laporta et le brûlant dossier Gavi

À l’occasion de la cérémonie pour le renouvellement du contrat de Ronald Araujo vendredi, le président du FC Barcelone Joan Laporta a évoqué l’avenir d’un autre blaugrana, le milieu de terrain Gavi. Le dirigeant barcelonais s’est montré optimiste concernant une prolongation de l’Espagnol de 17 ans dont le contrat en Catalogne expire en juin 2023, il espère avoir prochainement de bonnes nouvelles à annoncer concernant le milieu de la Roja qui est notamment pisté par le Bayern Munich.

«Araújo nous donne un présent immédiat et nous permet de consolider l'avenir à moyen et long terme. C'est un joueur recherché, un grand talent. Et avec cela, nous incorporons caractère et engagement. L'extension d'Araújo s'inscrit dans la construction d'un esprit de victoire au fil du temps. Il fait partie des Pedri, Nico, Ferran, Gavi, Ansu... Nous espérons que nous aurons maintenant de bonnes nouvelles avec Gavi », a déclaré Laporta. Cette saison, le jeune milieu de terrain a disputé 42 matches avec le Barça, inscrit deux buts et délivré six passes décisives.