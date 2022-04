Barça : Gavi intéresse le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Selon Mundo Deportivo, le Bayern Munich serait très intéressé par le milieu de terrain du FC Barcelone Gavi. L’Espagnol de 17 ans, dont le contrat en Catalogne expire en juin 2023, n’a toujours pas prolongé avec le Barça même si les négociations seraient en cours et que la direction barcelonaise reste confiante.

Le club catalan est conscient que de nombreux clubs s’intéressent à leur jeune talent et notamment le Bayern qui est très attentif à l’évolution de la situation du milieu de terrain. Selon le media espagnol, l’intérêt bavarois se serait manifesté peu de temps après le début des rumeurs d’un départ du buteur munichois Robert Lewandowski vers le Barça. Cette saison Gavi a disputé 39 matches avec le FC Barcelone, deux buts et six passes décisives.