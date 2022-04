Énorme scandale de dopage en Premier League, le FC Barcelone prépare déjà l'avenir

La suite après cette publicité

Dopage en Premier League

Ce dimanche le Daily Mail a révélé un énorme scandale de dopage. D’après le média anglais, 15 footballeurs de Premier League ont échoué à des contrôles antidopages entre 2015 et 2020. Surtout, aucun d'entre eux n'a été sanctionné. L’agence britannique de lutte contre le dopage a expliqué leur décision de ne pas les pénaliser, car ces résultats étaient généralement dus à une ingestion accidentelle ou au fait que le joueur disposait d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. L’agence n’a pas voulu en divulguer plus au Daily Mail pour ne pas compromettre leur fonction d'enquête. Au total, 88 footballeurs d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Écosse ont échoué à des tests.

Mission prolongation au Barça

La saison du FC Barcelone est quasi terminée, à part assurer la qualification en Ligue des Champions, ils n’ont plus rien à jouer. On prépare donc déjà la saison 2022-2023 en Catalogne, et ça commence par les prolongations de contrat des valeurs sûres du Barça. «La semaine des renouvellements» titre Mundo Deportivo ce matin. Les dirigeants du club ont prévu plusieurs rendez-vous avec les agents. Le premier dossier à traiter sera celui de Ronald Araujo, puis de Sergi Roberto. Le renouvellement de Gavi, dont le contrat se termine en 2023, est également sur la table. Enfin en ce qui concerne Ousmane Dembélé, selon le papier espagnol, son agent a assuré qu'ils peuvent faire quelques concessions mais qu'ils ne signeront à aucun prix et qu'Ousmane est un agent libre, avec ce que cela implique: payer des bonus, quelque chose que le club n'envisage pas de faire. Le FC Barcelone continue aussi de discuter avec Robert Lewandowski. D’après Sport, l'entourage du Polonais rencontrera le Bayern dans quelques jours pour décider de son renouvellement ou de son départ. Le Barça ne bougera pas tant que la situation ne sera pas clarifiée, mais sait que le Polonais donnera son accord pour signer pour trois ans avec eux.

Des millions pour l'AC Milan

La Gazzetta Dello Sport nous donne ce dimanche un peu plus d’informations sur le rachat de l’AC Milan. Pour rappel, un fond d'investissement basé à Bahreïn s'apprête à devenir le nouveau propriétaire du club milanais. D’après le journal au papier rose, leur objectif est de remporter la Ligue des Champions avec les Rossoneri. Et pour y arriver, ils veulent faire un mercato de folie. Plusieurs noms ont été murmurés aux oreilles des journalistes italiens : Renato Sanches, Christopher Nkunku, Sébastien Haller et Nicolo Zaniolo. L’été s'annonce bouillant en Lombardie !