Strasbourg : vers une augmentation de la jauge à la Meinau ?

La Ligue 1 a repris avec déjà deux journées de Ligue 1. Strasbourg a particulièrement mal débuté son exercice 2020/2021 avec des défaites contre le FC Lorient (3-1) et l'OGC Nice (2-0). Ce dernier match s'est joué dans le fief des Alsaciens, le Stade de la Meinau. Comme partout en France, le nombre de personnes présentes dans le stade est limité à 5000 individus. Mais cela pourrait prochainement changer comme l'explique les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Présente au stade pour vivre la défaite de Strasbourg contre Nice (2-0), Josiane Chevalier, la préfète du Grand Est et du Bas Rhin a pu se rendre compte de la gestion du protocole sanitaire de plus près. Elle aimerait d'ailleurs augmenter l'affluence en vue de Strasbourg-Dijon qui se disputera le 20 septembre prochain comme elle l'a expliqué au quotidien local : «si les choses se passent bien et si la situation sanitaire reste maîtrisée, j'espère pouvoir accorder une dérogation.»