Man City : Kevin De Bruyne en contact avec un club de MLS

Après l’Arabie saoudite, les États-Unis se lancent à la conquête de Kevin De Bruyne. D’après GiveMeSport, des discussions auraient commencé entre l’international belge (107 sélections, 30 buts) et le San Diego FC dans l’optique d’un futur transfert. KDB serait d’ailleurs nettement plus enclin à rejoindre la MLS plutôt que la Saudi Pro League, qui lui fait pourtant les yeux doux depuis de nombreux mois.

La suite après cette publicité

Si un intérêt mutuel existe visiblement entre la franchise californienne et le joueur de Manchester City. Les négociations n’en seraient cependant qu’à leurs balbutiements et l’ancien milieu de terrain de Wolfsburg n’a toujours pas décidé s’il quitterait, oui ou non, l’Angleterre à l’issue de la saison. À 33 ans et à quelques mois de la fin de son contrat avec les Sky Blues, KDB est à un tournant de sa carrière.