PSG : Gonçalo Ramos bat un record

En obtenant et en inscrivant le pénalty égalisateur, Gonçalo Ramos (22 ans) a été le sauveur du PSG contre Rennes (1-1). Un but marqué à la septième minute du temps additionnel, ce qui constitue un record. L’attaquant du PSG est devenu le joueur parisien ayant marqué le plus tardivement en Ligue 1 depuis qu’Opta collecte ce genre de données.

Sans son but, le PSG aurait connu sa première défaite en Ligue 1 depuis le 15 septembre dernier contre Nice. Avec cette réalisation, Gonçalo Ramos a inscrit son 5e but de la saison en Ligue 1 et permet au PSG de conserver une très belle avance en tête du championnat.