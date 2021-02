Stade Rennais : Clément Grenier refuse de se lamenter

Le Stade Rennais va mal, à tel point que le président Nicolas Holveck a dû intervenir dans les médias. Encore défait ce week-end, le club breton poursuit sa lente chute au classement et occupe la 8e place de Ligue 1, en dehors des places qualificatives à une coupe d'Europe en fin de saison. Julien Stéphan semble à court de solutions en ce moment alors que son effectif est plutôt riche. Après la défaite contre Montpellier, Clément Grenier a lui aussi pris la parole et croit encore en ses coéquipiers pour retourner cette situation.

La suite après cette publicité

«S'il manque un déclic dans l'efficacité ? Peut-être pour certains, en tout cas j’ai confiance en l’équipe, j’ai confiance individuellement en chaque joueur. Pour ma part j’ai confiance en moi, je ne doute pas et je sais que ce sont des spirales qui ne sont jamais évidentes à vivre, mais avec l’expérience on est capable de s’en sortir. Je crois qu’il ne faut pas douter, on a des qualités comme toutes les autres équipes, à nous de trouver le bon moment et le déclic qui va nous permettre de basculer dans le bon sens.»