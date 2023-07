Mercato : l’Inter Miami pourrait ne pas pouvoir inscrire ses recrues de luxe !

La suite après cette publicité

En un transfert, ils ont contribué à l’immensité de ce mercato estival cuvée 2023. En attirant Lionel Messi, l’Inter Miami a enfin recruté cette icone qui pourra lui permettre de s’extirper des méandres de la MLS mais également de donner une attractivité au championnat d’outre-Atlantique. Face à la frénésie de l’Arabie saoudite sur le marché des transferts en attirant plusieurs grands noms du Vieux Continent (Benzema, Kanté, Koulibaly), la ligue américaine de soccer avait justement besoin de l’arrivée de Messi pour rester dans les esprits des suiveurs de championnats exotiques.

Pour la franchise de David Beckham, cette venue va forcément avoir un impact énorme qui ne se limitera pas qu’aux plans sportif et financier. À partir du moment où le natif de Rosario a posé ses valises en Floride, le monde du football s’est fait une promesse : celle de suivre les aventures du septuple Ballon d’Or du côté de South Beach. De plus, les arrivées de Sergio Busquets et Tata Martino, liées à celle de Messi qui les avait longuement côtoyées au FC Barcelone, venaient mettre un coup de projecteur encore plus grand sur l’Inter Miami qui ne comptait pas s’arrêter là. Selon les dires de Jorge Mas, l’un des autres propriétaires de l’équipe, d’autres stars devaient également rejoindre tout ce beau monde cet été. Pourtant, une nouvelle viendrait tout chambouler ce vendredi.

À lire

Jordi Alba se dirige vers l’Inter Miami

Les plafonds salariaux établis par la MLS représentent un énorme danger pour l’Inter Miami

En effet, selon les indiscrétions obtenues par Sport, les nouvelles règles de la MLS sur les salaires pourraient contrecarrer les plans gargantuesques des Floridiens. En effet, la ligue américaine a établi des plafonds qui rendraient impossible l’inscription de Messi et Busquets pour la saison prochaine. D’après le média catalan, l’Inter Miami présenterait de "sérieux problèmes" pour faire rentrer ses nouveaux joueurs dans les clous de la nouvelle limite salariale qui peut aller jusqu’à 7,1 millions de dollars. Seuls trois joueurs peuvent dépasser ses limites afin de garantir un équilibre sportif entre les différentes équipes du championnat. Et alors que Josef Martinez et Rodolfo Pizarro dépassent déjà ce seuil, Lionel Messi devait naturellement être le troisième larron à surpasser cette barrière.

La suite après cette publicité

Pire, en plus de voir le recrutement de Sergio Busquets être rendu caduc par cette nouveauté, plusieurs arrivées dans les tuyaux sont également fortement compromises. Alors que les noms ronflants de Jordi Alba, Sergio Ramos et même Andrès Iniesta étaient évoqués, il semblerait que tous ces champions doivent finalement renoncer à aller prêter main forte à Messi outre-Atlantique. Dès lors, les calculettes sont de sortie. Pour permettre à toutes ces stars de rallier la Floride, deux options se présentent : la résiliation des contrats de Martinez et Pizarro ou alors des négociations avec ces derniers afin de trouver un accord sur une baisse drastique de leurs revenus pour passer sous le seuil fixé par la MLS. Dès lors, Messi et Busquets pourront être inscrits, mais il ne restera plus qu’une place pour un des amis de Messi en Floride. En d’autres termes, l’Inter Miami a énormément de casse-tête à l’horizon.