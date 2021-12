CdF : les supporters lillois interdits de déplacement pour le derby à Lens

Le 4 janvier prochain, à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de France, Lens accueillera Lille pour un derby du Nord qui s'annonce d'ores et déjà électrique, tant la rivalité et l'enjeu seront présents. Dans cette optique et afin d'éviter de nouveaux débordements, la rencontre se disputera cependant sans supporters lillois comme l'a indiqué, ce jeudi, La Voix du Nord.

La suite après cette publicité

Ainsi, via un arrêté pris ce jeudi 23 décembre, le préfet du Pas-de-Calais a décidé d’interdire l’accès à Lens et plus particulièrement au stade Bollaert-Delelis à l’ensemble des supporters du LOSC. Une décision qui semble malgré tout logique quand on se rappelle des incidents intervenus lors du dernier match de Ligue 1 entre les deux équipes nordistes. Le 18 septembre, déjà dans l'antre des Lensois, les supporters lillois avaient en effet invectivé les Sang et Or, qui avaient ensuite pénétré sur le terrain à la mi-temps pour tenter d'en découdre. Un derby qui sera donc, malheureusement, privé d'une partie de sa saveur...