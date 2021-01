RB Leipzig - Borussia Dortmund : les compositions sont tombées

La 15e journée de Bundesliga offre un duel au sommet entre le RB Leipzig et le Borussia Dortmund. Les Taureaux Ailés qui évoluent à domicile peuvent d'ailleurs subtiliser le statut de leader au Bayern Munich en cas de succès. Les joueurs de Julian Nagelsmann évoluent en 3-4-3 avec Peter Gulacsi dans les cages derrière Willi Orban, Dayot Upamecano et Marcel Halstenberg. Tyler Adams, Amadou Haidara, Marcel Sabitzer et Angelino évoluent un cran plus haut tandis que Dani Olmo et Emil Forsberg accompagnent Yussuf Poulsen en attaque.

De son côté, le Borussia Dortmund opte pour un 4-2-3-1 avec Roman Bürki comme dernier rempart. Il peut compter sur Thomas Meunier, Manuel Akanji, Mats Hummels et Raphaël Guerreiro en défense. Axel Witsel et Thomas Delaney constituent le double pivot. En soutien d'Erling Braut Håland, une triplette composée de Jadon Sancho, Marco Reus et Giovanni Reyna prend place.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

RB Leipzig : Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Adams, Haidara, Sabitzer, Angelino - Olmo, Poulsen, Forsberg

Borussia Dortmund : Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Reyna - Håland