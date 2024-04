L’énorme jackpot que Dortmund va empocher avec Jude Bellingham

Cette saison, Jude Bellingham (20 ans) fait le bonheur du Real Madrid. Joueur le plus décisif du club madrilène, étant notamment le meilleur buteur de son équipe, l’Anglais a rapporté beaucoup de points au futur très probable champion d’Espagne. Mais le jeune milieu offensif continue aussi de régaler le Borussia Dortmund, son ancien club. Selon AS, en plus du prix du transfert (103 millions d’euros cet été), le club allemand continue de percevoir des primes pour faire augmenter le prix final.

Au total, l’opération de transfert de Jude Bellingham pourrait augmenter les revenus de Dortmund à 133,9 millions d’euros. Sûr de ses qualités, le club allemand a négocié tout un tas d’extras. Être sélectionné dans l’équipe type des onze meilleurs joueurs de la Ligue des Champions ou dans le meilleur XI The Best représenterait une source de revenus supplémentaires pour Dortmund. De même, terminer en tant que meilleur buteur du championnat espagnol (actuellement 2e à un seul but de Artem Dovbyk) entraînerait une récompense financière pour l’ancienne équipe du joueur anglais. Même si le Borussia Dortmund a perdu son meilleur joueur l’été dernier, on peut dire que les Allemands ont bien négocié son départ.