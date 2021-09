Liga : le FC Barcelone et le Real Madrid contestent l'accord financier avec CVC

Dans un communiqué publié ce vendredi, le FC Barcelone, le Real Madrid ainsi que l'Athletic Bilbao annoncent qu'ils ont contesté l'accord adopté par la Liga avec le fond d'investissement CVC Capital Partners. «Le FC Barcelone, l'Athletic Club et le Real Madrid CF communiquent qu'ils ont contesté l'accord adopté par l'Assemblée de La Liga le 12 août 2021, concernant la transaction entre La Liga et CVC, car il s'agit d'un accord qui viole les dispositions de la réglementation applicable.

Les trois clubs espagnols affirment que cet accord a été adopté dans le cadre d'une procédure notoirement irrégulière et irrespectueuse des garanties minimales requises à ces fins, surtout avant une transaction d'une telle importance et durée». «Cet accord, utilisant une structure trompeuse, exproprie les clubs de 10,95% de leurs droits audiovisuels pendant cinquante ans, et en contradiction avec la loi», expliquait déjà le Real Madrid, en août dernier.