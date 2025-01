Sunderland annonce la signature d’Enzo Le Fée

Il essayera donc de trouver la stabilité en Angleterre. Ancien prodige du FC Lorient, Enzo Le Fée connaît quelques turbulences dans sa carrière depuis quelques mois. Après une saison 2023-2024 compliquée avec le Stade Rennais, le meneur de jeu de 24 ans a essayé de se relancer l’été dernier avec l’AS Rome. Dans un contexte compliqué et attiré par Florent Ghisolfi dans la capitale transalpine, le natif de Lorient n’avait pas répondu aux attentes. Désireux de se relancer ailleurs cet hiver, Le Fée était pisté par son ancien mentor à Lorient Régis Le Bris, en place à Sunderland depuis plusieurs mois. Ce vendredi soir, Sunderland a officialisé l’arrivée en prêt de l’ancien international Espoirs (15 sélections, 3 buts) :

La suite après cette publicité

Le droitier a fait part de sa joie de faire partie de cette nouvelle aventure : «je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte de rencontrer les gens : "Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte de rencontrer les gens. Il y a des visages familiers avec Wilson Isidor, Adil Aouchiche et Salis Abdul Samed. Je connais aussi l’entraîneur et je sais comment il veut jouer, donc je suis sûr que cela va m’aider. Il ne me reste plus qu’à le prouver sur le terrain. Je pense que c’est la chose la plus importante et je suis très impatient de jouer devant les supporters. C’est un grand club. Pour moi, c’est normal et j’ai hâte de commencer.»