Borussia Dortmund - Real Madrid : les compositions probables

Jour de finale ! À Londres, le Borussia Dortmund défie, ce samedi, le Real Madrid. Un choc au sommet où les Merengues tenteront de soulever une 15e couronne dans leur histoire. Tombeur du RB Leipzig en 8es de finale (1-0, 1-1), puis de Manchester City (3-3, 1-1, 4-3 aux tab) et du Bayern Munich (2-2, 2-1) aux tours suivants, le club madrilène s’avance logiquement dans la peau du favori mais devra toutefois se méfier des Marsupiaux, en quête de leur deuxième C1 après le sacre de 1997.

Grande surprise de ce dernier rendez-vous européen, le Borussia Dortmund a déjoué les pronostics tout au long de son parcours. Après avoir éliminé le PSV Eindhoven en 8es de finale (1-1, 2-0), les hommes d’Edin Terzic sont, en effet, venus à bout de l’Atlético Madrid en quarts de finale (1-2, 4-2) avant de s’offrir le Paris Saint-Germain dans le dernier carré (0-1, 0-1). Pour cette rencontre, le BVB devra composer sans Ramy Bensebaini, blessé au genou et pourrait donc aligner un 4-2-3-1.

Le Real avec Courtois, du classique pour le BvB !

Dans les buts, Gregor Kobel sera, sans trop de surprise, une nouvelle fois présent. Pour protéger le dernier rempart suisse, le dernier 5e de Bundesliga devrait titulariser un quatuor composé de Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck et Ian Maatsen. Au milieu de terrain, Marcel Sabitzer et Emre Can devraient être associés juste derrière un trio composé de Jadon Sancho, Julain Brandt et Karim Adeyemi. Enfin, seul en pointe, Niclas Füllkrug débutera. Côté madrilène, David Alaba est toujours à l’infirmerie en raison d’une grave blessure au ligament croisé antérieur.

Par ailleurs, Carlo Ancelotti sera orphelin d’Aurélien Tchouameni et pourrait donc opter pour un 4-3-3. Dans les cages, Thibaut Courtois sera titulaire, comme l’a assuré le technicien italien en conférence de presse. En défense, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, et Nacho accompagneront Ferland Mendy. Dans l’entrejeu, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Toni Kroos devraient quant à eux être associés. Devant et pour faire trembler la défense allemande, le trio Bellingham-Rodrygo-Vinicius Junior est logiquement pressenti.

