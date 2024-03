Vidéo : le magnifique but de Yoane Wissa contre Chelsea

En difficulté depuis un mois, Brentford accueille Chelsea pour la 27e journée de Premier League. L’occasion pour les Bees de se relancer. Une abeille a volé plus haut que les autres aujourd’hui. Yoane Wissa (27 ans) s’est élevé pour inscrire une magnifique retournée acrobatique et donné l’avantage aux siens.

L’ancien lorientais, en Angleterre depuis trois ans, vient d’inscrire son cinquième but cette saison en Premier League. Chelsea a depuis égalisé, mais ce but restera comme un des plus beaux du week-end à coup sûr.