Coupe de France : l’AS Montferrand, le club qui enchaîne les exploits avec des ados

La Coupe de France, c’est plus de 7 000 clubs au départ, c’est aussi la rencontre entre le monde professionnel et le foot d’en bas, celle entre les idoles et les idolâtres, parfois aussi celle entre les adultes… et les adolescents. Basée à Clermont, l’AS Montferrandaise est en effet représentée cette saison par son équipe U20, ce qui fait aujourd’hui sa singularité. «Ça n’a pas été facile avec la Ligue, en sourit aujourd’hui Morgan Lagrange, entraîneur de cette équipe composée de joueurs nés en 2005 et 2006. C’est un groupe qui joue ensemble depuis énormément de temps, avec quelques retouches au fil des années, mais sur les 21 joueurs, une douzaine sort de l’école de foot ou de la préformation. On a aussi récupéré des joueurs non conservés par Clermont, dont les deux buteurs en finale de Gambardella contre Monaco en 2023.»

Mais pourquoi ne pas faire profiter l’équipe senior, à qui jouer cette compétition revient de droit ? Parce que l’autre particularité de ce club, c’est qu’il n’y en a plus, et ce, depuis 21 ans. «La section foot de Montferrand appartient au club omnisports de l’ASM (Association sportive montferrandaise). Au début des années 2000, le club a décidé de se consacrer au rugby, avec l’ASM Clermont Auvergne, devenu l’un des plus grands d’Europe. Des équipes seniors d’autres sections ont ainsi été mises à l’écart, dont le football. L’équipe dirigeante a alors souhaité mettre l’accent que sur la formation, mais c’est fini», détaille Flavio Da Pozzo, homme aux multiples casquettes, aussi bien en charge du pôle communication que de la cellule vidéo.

Le 8e tour de Coupe de France comme objectif

L’enjeu derrière la création de cette équipe U20 R1, c’est donc désormais de retrouver le monde senior, en empruntant directement la passerelle vers le championnat de Régional 3 en cas de montée : «ça éviterait de devoir repartir de la D5, mais pour ça, il faut être champion, explique le coach Morgan Lagrange, ravi du nouveau virage pris par le club, qui avait notamment adopté la légende de l’OL Serge Chiesa dans les années 60. Une nouvelle équipe dirigeante plus dynamique est arrivée dans la section foot. En recréant une équipe senior, elle voulait offrir de la continuité aux jeunes et ne plus les perdre à 19 ans, parce qu’on travaillait un peu pour les autres clubs avant.» Forcément, avec déjà 6 tours de Coupe de France disputés (l’ASM est considéré comme une équipe de senior R3 aux yeux de la FFF, et a donc démarré dès le premier tour), difficile de trouver le temps de jouer en championnat, ce qui a donc obligé le club à jouer deux matches en moins de 48 heures. «On a joué un vendredi à 13h00, et un dimanche à 15h00. Si on gagne nos deux matches en retard, on est premier», sourit Flavio Da Pozzo. Mais aujourd’hui, ce sont davantage les exploits répétés en Coupe de France qui rythment le quotidien des locaux.

Si l’ASM a jusqu’ici hérité d’un tirage plutôt abordable, avec trois D1, une R3, une R2, et une R1 à son tableau de chasse, le club pourrait affronter Versailles (N1) ou Canet-en-Roussillon (N3), en cas de qualification contre l’Union Saint-Jean FC, formation de R1 en Haute-Garonne, ce dimanche. Au départ pourtant, l’inscription en Coupe de France répondait surtout à une volonté des dirigeants de faire prendre de l’expérience à ces U20. Un petit accident, donc, mais bienvenu, puisqu’il a aussi permis à l’ASM d’empocher 6 000€ de recettes. «Un noyau fort de joueurs s’est construit en U19 Nationaux il y a deux ans. Mais jouer contre des adultes, c’est autre chose, et on s’y est préparé avec des matches amicaux cet été. Le but de cette Coupe de France était de prendre le maximum d’expérience en 1, 2 ou 3 tours, mais nous voilà ici, au 7e tour», sourit-on. «Ce parcours, c’est une vitrine de notre travail de formation, ça montre aussi tout l’engouement à l’intérieur du club, mais aussi dans le département avec beaucoup de monde aux matches, dont des gens de l’époque. On voit que ça rend heureux, que ça fédère, des gens de tout âge viennent. Même les clubs voisins sont interpellés par cette épopée et le fait qu’on relance une équipe senior», ajoute Morgan Lagrange, entraîneur depuis une vingtaine d’années au club.

Un club amateur mais un cadre presque professionnel

Ce qui fait aussi la force d’attractivité de l’ASM aujourd’hui, c’est ce soutien financier considérable assuré par une petite marque de pneus français, un peu connue à l’étranger… Michelin. Il faut remonter le temps pour trouver le lien : en 1911, Marcel Michelin, fils d’André et co-fondateur de la société française de pneumatique, créé le club de rugby l’Association sportive Michelin, qui deviendra plus tard l’Association sportive montferrandaise, puis l’ASM Clermont Auvergne. En découlera la création d’un pôle omnisports avec la mise en place d’une section foot. Le Clermont Foot et l’ASM Rugby ont un centre de formation partagé à Clermont, c’est la seule structure de ce type en France, qui avait été inaugurée par Noël Le Graët à l’époque, et on s’entraîne sur ce complexe», détaille Flavio Da Pozzo.

Médecins, préparateurs physiques et mentaux, kinés, nutritionnistes, salles de musculation… Les joueurs bénéficient d’un cadre semblable à ce qui peut se faire en National, voire en Ligue 2. Cette combinaison d’arguments attire inévitablement, et c’est ce qui a en partie permis à l’ASM de s’installer solidement comme le deuxième plus gros club du département du Puy-de-Dôme, derrière le Clermont Foot. Une étiquette de «club laboratoire», qui a longtemps vu la formation comme sa raison d’être et de vivre. L’ASSE, Clermont, Lille ou encore Monaco sont ainsi venus se servir dans les équipes de jeunes de Montferrand ces dernières années. Avant l’âge d’or et la montée du Clermont Foot en Ligue 1, en 2021, on a d’ailleurs longtemps résumé la formation locale à ces deux clubs. Dimanche, ils joueront chacun pour un 8e tour de Coupe de France. De quoi rééquilibrer un peu les débats…