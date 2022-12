Le FC Barcelone se fixe une limite pour recruter son latéral droit

La suite après cette publicité

Ce n’est un secret pour personne. Le FC Barcelone souhaite recruter un latéral droit au plus vite. Sergi Roberto et Hector Bellerin ne conviennent pas complètement, d’autant que les deux spécialistes du poste arrivent en fin de contrat en juin, et Jules Koundé n’est pas un latéral de métier, malgré des prestations plutôt positives dans cette position en équipe de France durant la Coupe du Monde. L’ancien Bordelais a même chipé la place d’un certain Benjamin Pavard (26 ans), en grande difficulté lors du premier match face à l’Australie.

Le héros du 8e de finale face à l’Argentine en 2018 vit une période délicate. Non seulement il a perdu sa place chez les Bleus, et la confiance du staff technique, mais il souhaite également quitter le Bayern Munich. « J’ai un immense respect pour le Bayern, j’y ai appris l’exigence du très haut niveau et c’est un honneur de porter ce maillot. Après, cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j’ai tout gagné avec le club. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C’est peut-être le moment. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? » déclarait-il avant la Coupe du Monde à L’Equipe.

En fin de contrat en 2024, l’ancien joueur de Stuttgart et du LOSC pourrait donc quitter la Bavière au plus tôt en janvier, au plus tard l’été prochain. Cela tombe bien car il est l’une des priorités… du FC Barcelone. Le club catalan a identifié un certain nombre de joueurs au poste de latéral droit pour se renforcer avec Diogo Dalot ou encore Juan Foyth mais le Portugais devrait prolonger à Manchester United, tandis que l’Argentin est bien trop cher. Sa clause libératoire s’élève à 55 M€. Les Catalans, toujours à la recherche d’argent frais, ne peuvent se permettre de débourser une telle somme.

Dans son édition du jour, Sport fait donc du Français le grand favori. Une enveloppe maximale de 15 M€ est même évoquée. D’un point de vue sportif, il coche toutes les cases, mais c’est son caractère conflictuel qui laisse quelques interrogations, selon le média. Attention tout de même car le Français est "en finale" avec Thomas Meunier (31 ans). Le Belge est une cible de longue date du Barça, lui qui est également en fin de contrat en 2024 du côté du Borussia Dortmund. Plus âgé que son homologue bavarois, il est considéré comme une option plus "low-cost" par le board culé, tout en offrant les mêmes garanties sportives. Le match à distance entre les deux hommes promet.