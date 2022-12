Le FC Barcelone cherche de nouveaux leviers économiques

La suite après cette publicité

Au FC Barcelone, comme dans tous les autres clubs professionnels du reste, l’argent est un besoin permanent. L’été dernier déjà, l’actuel leader de la Liga a eu recours à divers moyens pour lever des fonds. Les fameux "leviers financiers" parfois moqués sur les réseaux sociaux ont tout de même rapporté gros au club. En vendant certains actifs, comme les Barça Studios, les Catalans ont pu générer entre 400 et 500 M€ de revenus immédiat. Un choix forcément risqué puisque la survie du club est tout de même hypothéquée.

Grâce à cette manne considérable, le FC Barcelone a pu faire face à ses créanciers, régler certaines dettes et être actif sur le marché des transferts. Ainsi, Raphinha, Robert Lewandowski et autre Jules Koundé ont coûté environ 150 M€, en plus de la venue de certains joueurs libres. Visiblement, ça ne suffit toujours pas, surtout depuis l’élimination précoce en Ligue des Champions, qui pénalise les finances du club. Selon Sport, Joan Laporta et son équipe sont encore à la recherche de nouvelles recettes.

La faute également au fair-play financier très exigeant fixé par la Liga. Le moyen le plus facile pour y parvenir, c’est en vendant certains joueurs. On pense bien sûr à Memphis Depay, qui est dans le viseur de Newcastle et de Galatasaray. C’est un début mais ça ne sera pas suffisant car le Néerlandais rapportera au mieux 20 M€. Le départ de Gerard Piqué libère aussi pas mal de place au sein de la masse salariale, lui qui touchait l’un des plus gros salaires de l’effectif jusqu’en 2024.

Vendre des joueurs et trouver de nouveaux sponsors

Le Barça a également conclu la semaine dernière un partenariat de sponsoring avec une société ukrainienne de cryptomonnaie, WhiteBIT. Si le communiqué a disparu sur le site du club, on assure du côté de la direction que le contrat est bien en vigueur et qu’il offrira 30 M€, étalées sur trois saisons. Autre moyen de récupérer des fonds, trouver un nouveau sponsor pour la manche du maillot de l’équipe première, actuellement occupé par Beko, dont le contrat se termine à la fin de l’exercice.

Des noms ont déjà commencé à sortir dans la presse, comme cette autre société spécialisée dans l’univers des crypto actifs, Nexo, mais le conseil d’administration se laisse du temps pour choisir. Laporta souhaiterait que le Barça soit associé à une entreprise d’un secteur différent. Des contacts ont eu lieu avec Cupra, un constructeur automobile espagnol, qui serait en plus de cela disposé à offrir une somme d’argent plus importante. Des solutions existent, il ne reste plus qu’à les concrétiser.