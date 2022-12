Le FC Barcelone a enfin reçu une offre pour Memphis Depay

La suite après cette publicité

Le cas Memphis Depay crispe toujours au FC Barcelone. Devenu remplaçant après les nombreuses arrivées depuis un an de Ferran Torres, Robert Lewandowski et Raphinha, en plus des retours de blessure d'Ansu Fati et d'Ousmane Dembélé, le Néerlandais (2 matchs de Liga seulement cette saison) aimerait aller voir ailleurs afin de gagner du temps de jeu. Il arrive en plus de cela en fin de contrat dans six mois mais souhaite partir dès le prochain mercato, libre si possible.

Sauf que le FC Barcelone ne l'entend pas forcément de cette oreille. Conscient que l'attaquant s'en irait libre l'été prochain, le club catalan tente de le transférer cet hiver afin de récupérer quelques liquidités permettant de remettre un peu d'argent frais dans des comptes dans le rouge. Alors, forcément, face à la situation contractuelle de l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, les prétendants ne se bousculent pas pour l'enrôler le mois de prochain.

Memphis Depay veut être libre en janvier

Le directeur sportif des Culers, Jordi Cruyff, a déjà expliqué qu'en cas de départ de Depay moyennant un transfert, un joueur viendrait le remplacer. Jusque-là, seule la Roma est allée assez loin dans les négociations mais le club italien refuse pour le moment de fournir les 2 M€ exigés par le Barça dans ce transfert. La Louve est pourtant la piste privilégiée par celui qui a été battu en quart de finale de la Coupe du Monde. La donne pourrait bien changer dans les prochaines heures, explique Sport.

Une offre concrète est enfin parvenue sur les bureaux de la direction blaugrana. Il s'agit de Galatasaray, très intéressé pour s'attacher les services de l'avant-centre de 28 ans. Le montant n'est pas précisée seulement, d'après le média, le club turc est pour le moment le seul à être disposé à verser une indemnité de transfert. Une option alléchante pour le FC Barcelone, beaucoup moins pour le principal intéressé, lequel n'a pas envie de rejoindre la Süper Lig. Un bras de fer est attendu car Memphis Depay ne souhaite qu'une seule chose, être libre en janvier.