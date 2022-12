FC Barcelone : un mercato hivernal déjà plein d’obstacles

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a vécu une drôle de première partie de saison. En Ligue des Champions : grosse catastrophe, avec cette élimination dès la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes, pour une deuxième année de suite. En Liga en revanche, ça se passe plutôt bien, puisque les troupes de Xavi pointent en tête du championnat espagnol malgré une défaite lors du dernier Clasico.

Et l’hiver s’annonce chaud, puisque ça va bouger dans tous les sens. Xavi réclame des renforts, en défense notamment où il souhaite un latéral droit, ainsi qu’un milieu de terrain supplémentaire. Comme l’indique Mundo Deportivo, le favori de Xavi pour venir renforcer ce poste de milieu n’est autre que Martin Zubimendi, de la Real Sociedad. Mais le Basque est cher - 60 millions d’euros - et les dirigeants ont une autre priorité : Ruben Neves des Wolves. La relation cordiale entre Joan Laporta et son agent Jorge Mendes pourrait faciliter l’opération.

Seul problème, et pas des moindres : Xavi n’est pas convaincu. Quant au poste de latéral droit, c’est désormais Josip Juranović, le joueur croate du Celtic, qui est le favori du club catalan. Mais les Ecossais n’ont aucune intention de le lâcher pour l’instant. Quant aux départs, il faut aussi s’attendre à un peu de mouvement. Selon le journal catalan, une offre de 20 millions d’euros a été formulée par Newcastle pour Memphis Depay. Le Barça est plutôt chaud, mais le joueur lui n’a pas envie de partir maintenant. Compliqué, donc.

Il y a aussi deux dossiers chauds à conclure au plus vite : Gavi et Araujo. Tous deux ont récemment prolongé leur contrat avec le club catalan. Seulement, ce contrat ne peut pas être homologué auprès de la Liga, car avec leurs nouveaux salaires, ils font dépasser la masse salariale maximale autorisée par les règles du championnat. Le club veut aussi prolonger Marcos Alonso, qui n’avait signé que pour un an, alors que Bellerin, dans la même situation contractuelle, ne devrait pas être objet d’une proposition de prolongation.