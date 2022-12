CdM 2022 : le staff des Bleus reconnaît un malaise Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Titulaire lors de la première journée, Benjamin Pavard a perdu sa place. Depuis, le joueur du Bayern Munich vit des moments difficiles, lui qui ne ferait pas l'unanimité auprès de certains coéquipiers. En conférence de presse, Guy Stéphan a fait un point sur ce cas particulier.

«Benjamin ne joue pas, ça ne l'empêche pas de s'entraîner et de bien se comporter dans le groupe. Vous avez pu le voir dans les images de joie après le Danemark et la Pologne. J'ai un peu discuté avec lui. Bien sûr, il est déçu. C'est un choix sportif qui est opéré et l'avenir nous dira s'il revient ou pas.» La balle est dans le camp de DD et son staff.