Bayern Munich : Benjamin Pavard ouvre la porte au départ !

Arrivé en Bavière en juillet 2019, Benjamin Pavard pourrait voir son aventure munichoise prendre fin dans les prochaines semaines. Si le défenseur tricolore, récemment appelé par Didier Deschamps pour disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar, reste fixé sur la défense du titre mondial, l'ancien de Stuttgart ouvre, pour la première fois, la porte à un départ. Interrogé par L'Equipe, l'international français (46 sélections, 2 buts) a, en effet, procédé à une large mise au point concernant son avenir.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ex-joueur du LOSC Lille, disposant du cinquième temps de jeu au sein de l'effectif bavarois, enchaîne les bonnes prestations sous les ordres de Julian Nagelsmann. Un rendement dont le principal intéressé a bel et bien conscience. «L'un des meilleurs (Benjamin Pavard, ndlr), je ne sais pas. Si on ne parle que de statistiques, peut-être, mais l'important, pour un défenseur, c'est de défendre. Il faut aussi regarder mes statistiques défensives. Après, c'est vrai qu'offensivement j'ai confiance en moi depuis le début de la saison, de mes qualités devant le but. C'est aussi grâce à l'entraîneur adjoint Dino Toppmöller, qui me met en confiance. Sur les coups de pied arrêtés, il me donne envie de marquer des buts».

Benjamin Pavard pense à quitter le Bayern !

Auteur de 4 buts en 20 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Pavard reste, malgré tout, dans l'incertitude quant à son avenir. «Il n'y a pas eu de discussions particulières (concernant une prolongation, ndlr). Pour l'instant, je suis concentré sur la Coupe du monde, sur le fait d'être le plus performant possible dans un très grand club, l'un des meilleurs du monde. J'ai un immense respect pour le Bayern, j'y ai appris l'exigence du très haut niveau et c'est un honneur de porter ce maillot. Après, cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j'ai tout gagné avec le club. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? Mais il faut que le projet sportif soit intéressant», a ainsi lancé le défenseur munichois avant de balayer certaines rumeurs.

«Non, ce qui a été raconté n'était pas vrai. Je n'étais pas irrité ni énervé. Je suis dans un très grand club, on joue des matches tous les trois jours, il y a de la concurrence à chaque poste, donc c'est normal de ne pas toujours jouer», a ainsi assuré Pavard, faisant écho à de possibles relations tendues avec son entraîneur. «J'ai peut-être fait le tour ici, mais je suis dans un très grand club, donc je ne vais pas partir pour rien. Je ne fais pas de scénario fiction, on verra quelles seront les options et on discutera avec le Bayern», a finalement conclu l'intéressé. Concentré sur le Mondial et en attendant un éventuel geste de classe de sa part, Pavard n'en oublie pas sa trajectoire personnelle. Une première porte ouverte dans laquelle le FC Barcelone pourrait bien s'engouffrer lors du prochain mercato...