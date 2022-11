Le FC Barcelone pense à Benjamin Pavard

Un nouveau Bleu en Catalogne ? Alors que Benjamin Bavard aurait décidé de ne pas renouveler son contrat du côté du Bayern Munich, après un début de saison mitigé en Bavière, Sport envoie pour sa part le défenseur international tricolore (42 sélections) du côté du FC Barcelone.

À la recherche d'un latéral droit, les Blaugranas privilégieraient le profil de l'ancien de Stuttgart, lui qui serait vu comme une option viable à ce poste pour le moment instable. Problème : le joueur passé par le LOSC a lui-même déclaré qu'il préférerait évoluer au poste de défenseur central, poste auquel Ronald Araújo et Jules Koundé semblent promis dans l'équipe de Xavi. Et pour ce qui est des hommes en place, Sergi Roberto et Héctor Bellerín arriveront en fin de contrat en juin prochain, laissant ainsi le poste vacant.