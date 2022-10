Le torchon brûle entre Benjamin Pavard et le Bayern Munich !

La suite après cette publicité

C'est une période compliquée pour Benjamin Pavard. Malgré un gros début de saison avec le Bayern Munich, le défenseur central français ne semble pas être sur la pente ascendante depuis quelques semaines, sous le maillot bavarois et en équipe de France. Une dynamique qui ne devrait pas le mettre en confiance à moins de deux semaines de la liste dévoilée par le sélectionneur Didier Deschamps, prévue le 9 novembre, pour un Mondial qatari où les Bleus arriveront avec l'étiquette de champions du monde.

Alors qu'il n'a plus été titulaire sur les deux dernières échéances, que ce soit en défense centrale - son compatriote Dayot Upamecano lui est préféré - ou au poste de latéral droit (occupé par Mazraoui), l'international aux 46 sélections (2 buts) n'est plus vraiment un élément indiscutable dans l'effectif de Julian Nagelsmann. Et à en croire Sky Sport Germany, cette baisse de régime n'est pas étrangère à ses dernières prestations à l'entraînement, de plus en plus décevantes...

Pas de discussion pour une prolongation

En effet, selon les dernières informations de la chaîne de télévision outre-Rhin, le joueur de 26 ans a quitté en premier la séance d'entraînement de samedi matin à Munich, sans le moindre contact visuel vers son entraîneur ou son staff technique. De quoi se poser des questions sur son statut en Bavière, entre la réduction de son temps de jeu et sa situation contractuelle. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Rotten, le natif de Maubeuge n'a toujours pas discuté avec ses dirigeants d'une quelconque prolongation.

Tout cela ne devrait pas changer les plans de son sélectionneur, qui devrait compter sur lui pour la prochaine Coupe du monde, prévue du 20 novembre au 18 décembre, et ce malgré ses prestations décevantes lors de la dernière trêve internationale. D'ici là, Benjamin Pavard a encore le temps de retrouver la confiance de son entraîneur en club, avec trois échéances à venir entre la Ligue des champions (Inter Milan) et la Bundesliga (Hertha Berlin et Werder Brême) et ainsi se réconcilier un peu plus avec le club champion d'Allemagne en titre...