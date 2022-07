OM : le point mercato de Jacques Cardoze

Quelques jours après sa victoire contre Marignane (4-1), l'Olympique de Marseille s'apprête à défier Norwich City ce samedi. Une rencontre qui doit avoir lieu au Stade Parsemain de Fos-sur-Mer et à laquelle Jacques Cardoze va forcément assister. Le directeur de la communication du club phocéen a d'ailleurs profité de l'avant-match pour faire un point sur le mercato de son équipe au lendemain de l'officialisation de l'arrivée de Chancel Mbemba. Interrogé par BFM Marseille, le dirigeant olympien en a dit un peu plus sans toutefois livrer de grosses informations.

«Il l'a dit Pablo, c'est un mercato qui peut bouger à tout moment. Il faut s'attendre à ce que ça puisse se débloquer d'une journée à l'autre. Ça peut aller très vite, c'est un marché d'opportunité. C'est un mercato où il faut savoir être lent, patient. C'est toujours un moment angoissant pour les supporters car on veut toujours avoir les meilleurs joueurs mais de l'intérieur du club, ce qui compte, c'est de rester serein et de travailler calmement. La consigne et le mot d'ordre, c'est d'être calme et patient. Mais oui, il y aura entre cinq et huit recrues mais il peut se passer beaucoup de choses au niveau des arrivées et des sorties», a lâché Jacques Cardoze.