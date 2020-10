Liga : Eibar l'emporte à Valladolid en infériorité numérique

En ouverture de la 5e journée de Liga, Eibar glane son premier succès de la saison à Valladolid (2-1). Fabian Orellana avait lancé les hostilités d'une frappe de l'extérieur de la surface (10e), avant que Jawad El Yamiq ne concède un penalty sur une main (involontaire) dans sa surface en tentant de dégager en panique le ballon (27e). Esteban Burgos se chargeant de donner la sentence en prenant Roberto Jimenez à contre-pied (1-0, 29e). La réponse des locaux ne se faisait pas attendre et Toni Villa reprenait du plat du pied un centre en retrait de Nacho Martínez (1-1, 37e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, ces derniers se procuraient même à leur tour un tir aux neuf mètres suite à une faute d'Enaut sur Toni Villa, finalement manqué par Sergio Guardiola (48e). Celui-là même se voyait ensuite refusé un but pour une position de hors-jeu (60e). Les choses se compliquaient encore pour Eibar quand Pape Diop se faisait exclure (73e), et quand dix minutes plus tard l'arbitre de la rencontre leur accordait un penalty... avant de revenir sur sa décision après vérification de la VAR (83e). Au bout du bout, Kevin Rodrigues donnait finalement un précieux succès aux siens d'un coup de tête, sur un centre millimétré de Anaitz Arbilla (2-1, 90e+1). Une victoire qui permet à Eibar de grimper au 13e rang, Valladolid n'a de son côté toujours pas gagné en championnat et reste avant-dernier.

Le classement de la Liga