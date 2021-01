Ligue 2 : Valenciennes s'offre le Paris FC

Pour ce match en retard de la 20e journée de Ligue 2, Valencienne recevait le Paris FC. Et ce sont les Nordistes qui se sont imposés sur la pelouse du Hainault (2-0).

Joffrey Cuffaut a ouvert le score (1-0, 59e), inscrivant là son septième but de la saison en Ligue 2. Kévin Cabral donnait plus d'ampleur au score dix minutes plus tard (2-0, 69e). Grâce à ce succès, VA prend la 8e place au classement, le PFC reste quant à lui 6e et rate une belle occasion de se rapprocher du podium.