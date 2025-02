Rennes a bouclé l’arrivée d’Anthony Rouault !

Anthony Rouault s’apprête à retourner en Ligue 1. Parti de Toulouse à l’été 2023 pour rejoindre Stuttgart contre environ 3,5 millions d’euros, le défenseur central de 23 ans s’est imposé dans la charnière du VfB et a déjà disputé 53 matches, pour un but marqué et deux passes décisives délivrées en une saison et demie.

Sous contrat jusqu’en 2027, Anthony Rouault va pourtant quitter Stuttgart. Selon Sky Sports, un accord total entre le VfB Stuttgart et le Stade Rennais a été trouvé pour son transfert autour de 15 millions d’euros, bonus inclus. Le VfB est en train de finaliser son remplacement. Après cela, il sera autorisé à passer sa visite médicale en Bretagne. Il s’y engagera ensuite jusqu’en 2029.