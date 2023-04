Serie A : la Fiorentina renversée, l’Udinese se balade

Après la large victoire de l’Inter Milan, la 31e journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche, avec deux rencontres programmées à 15 heures. Douzième au coup d’envoi, l’Udinese accueillait la Cremonese, dix-neuvième. Une rencontre qui tournait rapidement à l’avantage des Bianconeri. Si Lazar Samardzic ouvrait le score dès les premières secondes (1-0, 2e), Nehuen Perez et Isaac Success permettaient aux locaux de s’envoler avant même la fin des 45 premières minutes. En seconde période, le score n’évoluait plus. L’Udinese grimpe au 11e rang. La Cremonese reste 19e.

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Monza, treizième, recevait, la Fiorentina, neuvième, au Stadio Brianteo. Portée par deux réalisations rapides de Christian Kouamé et Riccardo Saponara, la Viola prenait le meilleur départ (0-2, 13e) mais les hommes de Raffaele Palladino s’enhardissaient et revenaient au score. D’abord grâce à un but contre son camp du malheureux Cristiano Biraghi (1-2, 26e) avant que Dany Mota n’égalise juste avant la pause (2-2, 43e). Au retour des vestiaires, Monza prenait même les devants sur un penalty transformé par Matteo Pessina (3-2, 59e) et gardait sa légère avance. Malgré ce succès renversant (3-2), Monza reste 13e. La Fio stagne à la 9e place.

