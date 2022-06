Napoli : Victor Osimhen et sa blessure « quasi mortelle »

La suite après cette publicité

Une blessure très traumatisante. Victime de multiples fractures à la tête après un duel avec Milan Skriniar lors du match contre l'Inter le 21 novembre dernier, Victor Osimhen avait dû faire l'impasse sur plusieurs matches, mais aussi sur la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria. Et pour la radio Wazobia FM, l'attaquant du Napoli a accepté de revenir sur ce terrible coup, qui l'a vraiment marqué à en croire ses mots plutôt forts.

«La blessure que j'ai eue contre l'Inter donnait la sensation d'être une blessure quasi mortelle. Je suis le seul à l'avoir ressentie et je ne peux pas l'expliquer parce que j'étais blessé au visage et au corps. (...) Je suis passé par beaucoup d'épreuves. Beaucoup de nuits sans sommeil. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger à cause de la douleur», a déclaré le joueur de 23 ans.