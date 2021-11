Naples, Nigeria : absent jusqu'en février, Victor Osimhen ratera la CAN 2021

Mauvaise nouvelle pour le Napoli et les Super Eagles. Le club napolitain vient d'annoncer l'opération avec succès de son attaquant nigérian Victor Osimhen après de multiples fractures subies lors de la défaite face à l'Inter Milan. Avec une rééducation de 3 mois suivant l'intervention, l'international aux 19 sélections (10 buts) ratera non seulement au moins une douzaine de matches avec les Azzurri, pas sûrs d'être qualifiés pour la phase finale de la Ligue Europa, et loupera également la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.

«Victor Osimhen a été opéré ce matin par le Pr Tartaro, assisté du Dr Mario Santagata et en présence du Dr Canonico, pour une opération de réduction et de contention de fractures multifragmentaires et décomposées de l'os malaire, de l'arcade et du bouton zygomatiques, du plancher et de la paroi latérale de l'orbite, et d'un diastasis de la suture fronto-zygomatique. La synthèse du moignon osseux a été réalisée à l'aide de plaques et de vis en titane. Le joueur se porte bien et restera en observation pendant quelques jours. Le pronostic est estimé à environ 90 jours», peut-on lire dans le communiqué.