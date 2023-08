Manchester United - Wolverhampton : les compositions officielles

C’est le début de la saison à Old Trafford où Manchester United reçoit Wolverhampton à 21h pour terminer la 1ère journée de Premier League (suivez la rencontre en direct sur FM). Seconde saison pour les Reds Devils sous les ordres d’Erik Ten Hag. De nouveaux ajustements ont eu lieu dans l’effectif avec les arrivées de Mount, Onana et Høljund pour rehausser les objectifs du club en championnat et en Europe. Avec une 3ème place mais 10 points d’écart avec Arsenal, les joueurs de Ten Hag doivent réduire l’écart. De leur côté les Wolves démarrent leur saison avec un nouveau coach en la personne de Gary O’Neil et un effectif qui a perdu ses cadres puisque Neves et Coady ont quitté le club. Avec un projet en reconstruction et des objectifs en baisse de saisons en saisons, Wolverhampton doit regratter des places en première partie de tableau.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, Ten Hag aligne le onze attendu avec Onana dans les buts, Varane et Martínez en défense centrale. Mount est titulaire au milieu de terrain avec Casemiro, Fernandes sera en soutien de Rashford. Wolverhampton sera déplace à Old Trafford en 4-3-3 avec un trio Cunha, Sarabia et Neto. Au milieu, Lemina sera accompagné de Gomes et Nunes.

Les compositions d’équipes :

Manchester United : Onana - Wan Bissaka, Varane, Martínez, Shaw - Casemiro, Mount - Antony, Fernandes (cap.), Garnacho - Rashford.

Wolverhampton : Sá - Semedo, Killman (cap.), Dawson, Ait-Nouri - Nunes, Gomes, Lemmina - Sarabia, Cunha, Neto.