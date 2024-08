Juventus : Paul Pogba bientôt licencié

Suspendu quatre ans par le tribunal antidopage italien pour un contrôle positif à la testostérone, Paul Pogba avait tenté de faire diminuer sa peine en justifiant une contamination par un complément alimentaire prescrit par un médecin aux Etats-Unis. La démarche n’a pas abouti, mais l’international tricolore a ensuite fait appel à cette décision, jugée « incorrecte » par lui-même sur son compte Instagram. En attendant que le Tribunal arbitral du sport de Lausanne (TAS) juge le recours (probablement d’ici fin 2024 ou début 2025), Paul Pogba prend du temps pour lui. Il a récemment voyagé en Guinée et a même donné un entretien au média Forbes dans lequel il a parlé de son avenir dans le football.

La suite après cette publicité

Et justement, la presse italienne a donné plus d’indications sur le futur de Paul Pogba. D’après les informations de plusieurs médias dont Sportmediaset, les chemins de Paul Pogba et de la Juventus pourraient bientôt se séparer définitivement. Le milieu de terrain français a cessé de suivre le club turinois sur les réseaux sociaux, signe clair que des choses bougent en coulisses : son contrat expire le 30 juin 2026, mais la situation s’est largement compliquée suite à sa suspension de quatre ans qui lui a été infligée en février dernier par l’Autorité nationale anti-dopage, après le test positif à la DHEA constaté le 20 août 2023. Pogba est actuellement au salaire minimum, mais son licenciement pourrait intervenir prochainement.