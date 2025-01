DNCG : l’OL affiche sa confiance avant la commission d’appel de la FFF

C’est demain matin que l’OL passe un oral particulièrement attendu devant la commission d’appel de la FFF. Il faudra se montrer convaincant et expliquer en quoi les sanctions infligées par la DNCG en novembre dernier, à savoir une rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2 à la fin de la saison, sont démesurées. Preuve que ce rendez-vous n’est pas du tout pris à la légère par le club, une forte délégation sera présente à Paris dans les bureaux de la fédération ce vendredi à commencer par John Textor bien sûr, mais aussi le directeur général Laurent Prud’homme, le directeur du foot d’Eagle Group Michael Gerlinger, ainsi que le directeur financier de l’OL Baptiste Viprey. Ils seront accompagnés de l’avocat du club. « On prend ça très au sérieux et on veut être très factuel. C’est-à-dire : "Voilà ce qu’on a présenté à la DNCG en novembre, voilà ce qu’on vous délivre aujourd’hui" » explique Prud’homme à L’Equipe.

La direction des Gones emmène dans ses bagages de nouveaux éléments financiers à présenter, notamment les départs de plusieurs joueurs. Anthony Lopes, qui touchait un gros salaire, a été libéré pour filer à Nantes, alors que Jeffinho et Gift Orban ont été vendus. D’autres éléments comme Ernest Nuamah et Maxence Caqueret pourraient également partir d’ici fin janvier. Aussi, l’OL a enregistré 80 M€ en trésorerie de la part d’Eagle, qui a lui-même reçu une lettre d’intention d’achat de la part d’un groupe saoudien pour racheter ses parts de Crystal Palace. Ceci devrait rapporter environ 200 M€. Enfin, Sportsbank, une entreprise d’investissement, a manifesté son intention d’entrer au capital d’Eagle lors de son introduction en bourse à hauteur de 240 M€. Avec ces gages, l’OL espère faire mouche mais, le club le sait mieux que personne depuis les sanctions de novembre, la DNCG préfère le concret aux prévisions. Une réponse devrait tomber dans les heures qui suivent ce rendez-vous.