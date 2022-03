Le Barça devrait libérer Neto

Le FC Barcelone est sur le point de se séparer de son deuxième gardien de but, l'Italo-Brésilien Norberto Murara Neto. En effet, selon Catalunya Radio, le Barça serait disposer à mettre fin au contrat de son portier de 32 ans, qui expire normalement en juin 2023.

Le club blaugrana serait même prêt à payer une indemnité à l'ancien du Valence CF et serait d'ores et déjà à la recherche d'un concurrent sérieux à Marc-André ter Stegen pour la saison prochaine, étant donné que l'international allemand ne dégage plus autant de sérénité que lors des saisons précédentes.