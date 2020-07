LdC : Raphaël Varane croit en l'exploit contre Man City

Battu 2 à 1 par Manchester City le 26 février au Stade Santiago Bernabéu, le Real Madrid, sacré champion d'Espagne il y a quelques jours, espère toujours se qualifier. En tout cas, le roc défensif français de la Casa Blanca Raphaël Varane croit en l'exploit à l'Etihad Stadium, comme il l'a confié au Parisien.

«On a accumulé un peu plus de confiance. Avec le Real, tout est possible. L'espoir est toujours présent quelle que soit la situation. On s'attend à un match compliqué. On l'abordera avec une envie décuplée. Quand on porte ce maillot, on en assume les responsabilités. On a des devoirs vis-à-vis de nos supporters. On ne peut pas présager du résultat, mais on se battra jusqu'au bout pour le rendre favorable.»