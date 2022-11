Coupe du Monde, Qatar : le violent coup de gueule de Nasser Al-Khelaïfi

La suite après cette publicité

Nasser Al-Khelaïfi vit des semaines difficiles. Depuis plusieurs mois maintenant, le président du Paris Saint-Germain est au centre de l'affaire des barbouzeries qui touche le club de la capitale. NAK, qui aurait notamment tenté de dissimuler des documents confiés à son ancien majordome et qui essayerait par tous les moyens de récupérer des vidéos compromettantes qui le concerne, a aussi eu des problèmes à gérer côté terrain. Entre le pénalty gate ou encore les envies de départ de Kylian Mbappé, l'homme fort du PSG a accueilli cette Coupe du Monde au Qatar comme une bouffée d'air frais.

Présent au pays, il a rendu visite aux Bleus la semaine dernière. Il a notamment assisté à une séance d'entraînement. Ce lundi, Al-Khelaïfi a enchaîné avec une interview donnée à Talksport. Un entretien au cours duquel il a évoqué les rumeurs entourant une possible vente de l'écurie française. Mais ce n'est pas tout. NAK a aussi été questionné sur les nombreuses critiques dont le Qatar fait l'objet. En effet, depuis plusieurs années maintenant, le pays hôte de ce Mondial 2022 est pointé du doigt. Et depuis la semaine dernière, cela s'est amplifié avec l'arrivée des sélections et des journalistes.

Al-Khelaïfi défend le Qatar

Plusieurs médias, notamment en Angleterre, multiplient les articles à charge et évoquent les polémiques liées à l'interdiction de la vente d'alcool, au brassard LGBT, la question des droits de l'homme ou encore l'apparition de "faux supporters" venus d'Inde. Très attaché à son image, le Qatar ne vit pas très bien ces attaques incessantes. Nasser Al-Khelaïfi est d'ailleurs allé au front pour défendre le pays organisateur. «Je ne commenterai pas ce qu'il [Gianni Infantino] a dit. Le monde a été si injuste envers le Qatar. Si les gens viennent voir le Qatar, les Qataris et ce que nous faisons...bien sûr, nous ne sommes pas parfaits ici (...) Faites-moi confiance, nous faisons de notre mieux. Nous sommes de bonnes personnes, nous traitons les gens avec notre cœur et j'ai été blessé quand j'ai vu la plupart des gens parler négativement du Qatar. Ce n'est pas juste du tout».

Il poursuit : « bien sûr, comme son altesse l'émir l'a déclaré, tout le monde est le bienvenu au Qatar. C'est une porte ouverte avec un cœur ouvert. Nous sommes tellement excités de recevoir plus de monde. Tout le monde est tellement excité. Ça fait 12 ans qu'on attend ça. Tout le monde est tellement excité et nous sommes excités en tant que Qataris. Nous sommes ravis que le monde vienne dans notre pays et de pouvoir leur montrer la vérité sur notre pays, notre peuple, qui aime accueillir et accueillir les gens.» Durant cette Coupe du Monde, le Qatar a donc une double mission. Et le pays hôte peut compter sur le soldat Nasser Al-Khelaïfi pour défendre son honneur et ses valeurs.