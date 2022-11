Coupe du monde 2022 : le Qatar vient de prendre une nouvelle décision polémique !

La suite après cette publicité

Le coup d’envoi de cette Coupe du Monde 2022 n’a toujours pas été officiellement donné. Mais dire que cette édition 2022 fait déjà scandale est un doux euphémisme. Depuis plusieurs semaines, les articles à charge des médias s’intensifient. Présents sur place, certains journalistes ont en effet débuté leur compte-rendu de la situation, et ce n’est pas joli. Surtout pour les supporters.

Encore une polémique

Outre les tarifs exorbitants appliqués par l’organisation, les « supporters » envoyés au Qatar tous frais payés pour assurer l’ambiance ont énormément fait parler. Voir des personnes venues d’Inde et des autres pays environnants clamer leur soutien indéfectible pour les nations européennes, par exemple, a fait sourire. Mais ces « faux supporters » sont venus s’ajouter à la très haute pile de reproches faits aux organisateurs qataris. Et ce n’est pas fini.

Hier, les médias britanniques faisaient le point sur les fans zones de la FIFA. Une nouvelle enquête qui s’est révélée désastreuse en termes d’image et de coût ! Payer pour avoir le droit d’être à l’ombre, il y a des limites à ne pas dépasser. Mais si vous croyez que ça s’arrête là, vous vous trompez. Sujet primordial, la vente d’alcool aux supporters pourrait vivre un nouveau rebondissement. Pour rappel, le Qatar avait déclaré être prêt à faire des efforts en autorisant exceptionnellement, et aux fans non musulmans, la vente de ce breuvage habituellement interdit. Mais pas n’importe comment.

Une demande de la famille royale du Qatar

Acheter une pinte de bière vous coutera ainsi 13€. Un tarif que les inconditionnels du houblon peuvent rencontrer dans des villes telles que Paris ou Londres. Mais rarement on a vu un tel prix lors d’un Mondial. Ensuite, la vente est encadrée dans les fans zones, de 18h30 jusqu’à 1h du matin. Mais ce matin, The Times nous apprend qu’un coup de tonnerre pourrait mettre la FIFA dans l’embarras. Alors que l’instance dirigeante de la compétition ne s’y attendait pas du tout, l’organisation qatarie, sur demande la famille royale, lui a mis la pression la nuit dernière pour que la vente d’alcool (de bière) soit interdite dans les stades de la Coupe du monde ! À 48 heures du début du Mondial !

Une annonce est attendue ce vendredi et il y a fort à parier pour que les Qataris aient gain de cause. Un vrai problème pour la FIFA puisque l’un de ses principaux partenaires est la marque de bière américaine Budweiser. Or si cette marque ne peut pas être visible durant les matches du Mondial, cela constituerait une infraction au contrat passé avec la FIFA et donc de potentiels dommages à réclamer. Un événement presque inédit pour l’un des sponsors de la compétition.