Coupe du Monde 2022 : les fans zones de la FIFA font jaser

Le Qatar est scruté par tous les yeux curieux de ses invités. Depuis l'arrivée des premiers supporters, observateurs et journalistes, les articles et posts sur les réseaux sociaux s'enchaînent pour témoigner de l'ambiance actuelle et du niveau d'organisation proposé par le pays hôte de la Coupe du Monde. Les médias anglais en particulier s'en donnent à cœur joie. Hier, nous revenions sur l'histoire des vrais-faux supporters. Aujourd'hui, c'est au tour des fans zones d'être analysées de près.

La suite après cette publicité

Le Daily Telegraph avait noté, dès l'arrivée de ses reporters, les quelques retards à l'allumage dans les travaux. La FIFA a prévu une fan zone officielle, astucieusement nommée Fifa Fan Festival, au parc Al Bidda sur l'autoroute de la Corniche de la ville. A l'origine créés pour être des espaces de rassemblement gratuits pour assister aux grands événements sportifs, les voilà transformés en « festival », ce qui justifie, vous l'aurez compris, un prix d'accès pour ceux souhaitant bénéficier d'un minimum de confort.

Le forfait premium coûte 1 100 euros

Le forfait le plus cher vendu par la FIFA se nomme « legacy lounge plus » et coûte 1 100 euros. Comme rapporté par le Daily Telegraph, il propose « une cuisine gastronomique, des boissons alcoolisées et des «vues panoramiques» sur le festival lui-même. (…) Ce forfait premium, qui n'est valable qu'une journée, comprend également un billet pour assister à un match dans un stade. Il existe des offres moins chères, à partir de 378 £ par personne (430 euros, ndlr), qui sont simplement des forfaits d'hospitalité pour regarder des matchs dans les festivals de fans. Ceux-ci proposent l'utilisation de bars sportifs privés construits au festival et non accessibles aux fans non payants ».

Le Fifa fan festival ouvrira ses portes le 19 novembre, soit la veille du match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur. Pour les supporters qui s'en inquiètent, la bière sera autorisée de 18h30 environ à 1h du matin, heure de fermeture. Mais la question de la chaleur reste fondamentale, quand bien même c'est l'hiver au Qatar. La réponse de la FIFA, par l'intermédiaire de Gerdine Lindhout, responsable du marketing et de la promotion de la Fifa : « il fait vraiment chaud mais il y a suffisamment de zones où il y a de l'ombre et nous avons suffisamment de boissons rafraîchissantes, donc je ne vois pas de problème là-bas. Les gens doivent utiliser leur esprit logique et s'habiller en fonction. Portez vos shorts, portez quelque chose de léger et buvez des boissons rafraîchissantes. » Du bon sens donc.