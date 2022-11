CdM 2022 : l'Angleterre et 6 autres nations renoncent au brassard arc-en-ciel

La suite après cette publicité

Volte-face. Ce lundi, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, le Pays de Galles, la Suisse et les Pays-Bas ont annoncé, par le biais d'un communiqué, qu'ils ne porteraient finalement pas le brassard arc-en-ciel, en soutien à la communauté LGBTQ+ (persécutée au Qatar), lors de la Coupe du monde 2022. « La FIFA a été très claire qu'elle imposerait des sanctions sportives si nos capitaines portaient le brassard sur le terrain », justifient notamment ces nations du Vieux Continent, alors que Lloris avait lui fait d'entrer de jeu le choix de ne pas porter ce brassard.

Les Three Lions d'Harry Kane, qui affrontent l'Iran ce lundi (14 heures) pour leur entrée en lice dans ce Mondial, avaient pourtant expliqué qu'ils étaient prêts à payer si la FIFA leur infligeait une amende. « Nous sommes très frustrés... Cependant, nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis ou contraints de quitter le terrain », poursuit le communiqué des sélections européennes. Comme nous vous l'expliquions ce matin, l'Angleterre et les autres risquaient gros au Qatar. Mais cette décision et la position de la FIFA ne manqueront pas de faire (encore) polémique.

